TIARET : 43 passeports offerts par le Président de la République

Des 2000 passeports offerts par le président de la république à toutes les personnes ayant atteint l’âge de 70 ans et qui n’ont pu accomplir «le hadj" aux lieux saints malgré leurs répétitives tentations par le biais du tirage au sort, la wilaya de Tiaret, et à l’instar d’autres wilayas a bénéficié d’un quota de 43 passeports, apprend-on auprès du cabinet du wali, selon un communiqué de presse adressé à notre rédaction, ce samedi 24 février 2018.En effet, L’opération de tirage au sort a touché quelques 532 personnes ayant atteint l’âge de 70 ans et ce, à travers tout le territoire de la wilaya et s’est déroulée dans de bonnes conditions,lit-on dans le communiqué qui indique qu’ une femme répondant au nom de Mazouz Aicha, a été très surprise d’entendre son nom et c’est son propre fils qui l’a annoncé en ouvrant le papier du tirage au sort. Pour rappel, ce tirage au sort a concerné les personnes qui attendaient depuis 10 ans.