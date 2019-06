TIARET : 4 voleurs de bijoux écroués la veille de l’Aïd

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Mahdia,à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 4 personnes, âgés de 24 à 35 ans et originaires de la ville de Mahdia, pour les griefs d’organisation d'une bande de malfaiteurs, vol qualifié et recel, apprend-on ,auprès d'une source sécuritaire, qui ajoute que les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Mahdia, ont pu après des investigations très avancées, arriver à déchiffrer l’énigme du vol de bijoux qui a ciblé plusieurs habitations. En effet, la veille de l'Aïd, 4 personnes se sont présentées chez un bijoutier pour lui vendre un grand lot de bijoux estimé à 80 millions de centimes et cette information, bien exploitée par les policiers enquêteurs, aurait permis à identifier les auteurs qui ont été arrêtés en temps opportun et le montant d'argent, récupéré et pour l'heure, la sûreté de daïra de Mahdia est en attente des victimes pour récupérer les bijoux volés qui se trouvent au niveau du bijoutier qui les a achetés et qui a été appelé pour comparaître devant le tribunal, car accusé de recel,apprend-on de la même source.