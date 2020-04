TIARET : 4 cas de coronavirus confirmés et 2 cas suspects

Pour l'heure, 6 personnes se trouvent au niveau du service "maladies contagieuses", relevant de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources précisent que 4 cas ont été confirmés par l'institut "Pasteur", le seul habilité à déclarer les résultats des différentes analyses d’échantillons, tout en signalant que ces cas, déclarés positifs et atteints de CORONAVIRUS, sont actuellement sous traitement et pris en charge par un staff médical spécialisé. Ces 3 cas positifs, concernent la même famille et dont le père est déjà décédé suite au CORONAVIRUS, comme nous l'avons rapporté dans nos éditions antérieures et il s'agit de 3 femmes. Quant au quatrième cas, il s'agit d'un homme qui était en voyage à Dubaï (Emirats Arabes Unis) et qui a séjourné 14 jours à Dubaï, pour confinement sanitaire et a aussi séjourné 14 jours à Alger et de retour à Tiaret, il a été hospitalisé, car confirmé comme étant positif, en notant qu'il se trouve actuellement à l’hôpital de Tiaret, au service "maladies contagieuses ", précisent nos sources qui indiquent que les autres cas, sont originaires de la commune d'Ain Bouchekkif, et de la cité "Sonatiba" de Tiaret. Pour rappel, une femme âgée de plus de 60 ans, figurant sur la liste des cas suspects, originaire de la ville d'Oran et ayant séjourné chez une famille à la cité "VOLANI" de Tiaret, se trouve actuellement au niveau du même service.