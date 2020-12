TIARET : 4 arrestations et saisie de 5.340 psychotropes

Agissant sur informations, les éléments de la B.R.I, de Tiaret ont arrêté dans l’'un des quartiers de la ville de Tiaret, 2 voitures, chacune à son bord 2 personnes, dont 3 sont originaires d'une wilaya de l'extrême "Est" et une personne originaire de la ville de Tiaret, et sont âgées entre 33 et 56 ans .Le contrôle d'identité et d'affiliation ,ainsi que la fouille minutieuse des 2 voitures, en provenance d'une wilaya de l'Est à destination d’ une wilaya de l'Ouest, et transitant par Tiaret, ont permis aux éléments de la B.R.I, la découverte d'une quantité de psychotropes, estimée à 5.340 unîtes, apprend-on auprès du responsable de la cellule de communication, relevant de la sûreté de wilaya, qui ajoute que les 2 personnes arrêtées par la B.M.P.J dans l'affaire des 1800 comprimés de psychotropes, ont été placées sous mandat de dépôt et que les 4 personnes arrêtées dans l'affaire des 5.340 comprimés de psychotropes se trouvent actuellement en garde à vue et seront présentées dans les prochaines heures par devant le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret. Pour rappel, la B.M.P.J et la B.R.I de Tiaret, en l'espace de 24 heures, ont arrêté 6 personnes dont 2 placées sous mandat de dépôt et ont saisi une quantité globale de 7.230 comprimés de psychotropes avec aussi la saisie de 3 voitures, des armes blanches et des montants d'argent, conclut notre source.