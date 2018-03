TIARET : 36 cas de rougeole dépistés

De source généralement bien informées, l’on apprend que les services d’urgence de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, ont admis 36 personnes de différents âges et sexes, présentant des symptômes et aussi atteints de la fameuse maladie de rougeole communément appelée "Bouhamroun".Ces malades, après avoir été hospitalisés, ont reçu les soins nécessaires et ont quitté l’hôpital, ces dernières 24 heures. Notre source indique que le mobile est reflété par des hésitations de certaines personnes de faire le vaccin en dépit des campagnes menées par les services de la santé et de la population à travers tout le territoire de la wilaya et ce, juste après les déclarations du ministre lors de sa visite à Tiaret.