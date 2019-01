TIARET : 350 familles privées de gaz et d’assainissement à Takhemaret

Il parait que le calvaire des 350 familles de la cité"Essaridj', relevant du chef-lieu de commune de Takhemaret, à quelque 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, tend à s’éterniser et ce, en dépit de successives correspondances adressées à qui de droit et lesquelles ont rejoint les calendes grecques, selon quelques habitants de cette cité qui se trouve à 800 mètres du siège de l’assemblée populaire communale et lesquels habitants n'ont pas caché leur mécontentement et leur ras-le-bol. Ces habitants, faudrait-il le rappeler, sont de nos jours, privés de gaz naturel, alors que les possibilités de raccordement ne manquent pas et la canalisation de gaz fait son passage à 200 mètres seulement, nous dira un habitant de cette ancienne cité, qui ajoute, qu’en 2019,ces familles font recours aux fosses sceptiques en raison de l'absence totale du réseau d'eaux usées Une situation porteuse de hauts risques et plus particulièrement en saison chaude où les eaux usées font leur écoulement à l'air libre et font heurter les enfants à des dangers. Un autre citoyen nous dira que la priorité des programmations de projets en P.C.D, a de tous temps, obéi à un agenda électoral et c'est pour cette raison que cette cité a toujours vécu sous le glas de la marginalisation affichée. Une synthèse partagée par l'ensemble des familles qui menacent de faire recours à d'autres méthodes pacifiques pour que leur SOS, parvienne aux oreilles du wali qui a été très mal informé de l’état de ces familles. Le maire de Takhemaret, et lequel s'est succédé à lui même, compte faire quelque chose pour cette cité, le temps où des enfants grelottent de froid qui s'annonce très rude pour ces 350 familles qui embrassent déjà, les premiers reflets du désespoir.