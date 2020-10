TIARET : 331 affaires traitées et 54 personnes écrouées

Le mois de septembre a connu une légère baisse du taux de criminalité ,selon le bilan des activités de la PJ qui nous a été adressé par les services de communication ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret .Le service de la PJ vient d'enregistrer 331 affaires avec l'interpellation de 324 personnes dont 54 ont été écrouées. .Dans ce contexte ,le bilan fait état de 99 affaires relatives à l'atteinte aux personnes et 97 affaires liées à leurs biens ou 46 personnes ont été interpellées dont 3 placées sous mandat de dépôt .La cyber criminalité a eu son lot et 7 affaires ont été traitées avec l'interpellation de 9 personnes dont une a été écrouée Les activités de la brigade économique et financière ont connu une hausse en septembre où 21 affaires ont été traitées avec l'interpellation de 27 personnes dont 2 placées sous mandat de dépôt .Le bilan de Septembre ,fait état de 49 affaires liées au trafic de drogue et kif traité avec la saisie de 1936 comprimés psychotropes et 474 grammes de cannabis indien . En ce sens,76 personnes ont été interpellées dont 37 ont été écrouées et 2 autres sont toujours en fuite .Par ailleurs ,les problèmes de famille ont généré 15 affaires avec l'interpellation de 24 personnes. S'agissant des troubles à l'ordre public et les gangs de quartiers, la PJ traité 37 affaires où ont été interpellées 43 personnes dont 11 ont été écrouées .Pour simple rappel,6 affaires liées à la commercialisation de boissons alcoolisées ont été traitées avec l'interpellation de 8 personnes et la saisie de 4.730 unités de boissons alcoolisées, lit-on dans le communiqué .