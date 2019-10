TIARET : 2ème colloque national du discours religieux

Hier lundi 28 octobre 2019, la salle de conférences, relevant de l'institut culturel islamique a abrité le deuxième colloque national portant sur le thème: "Nouvelles perspectives du discours religieux". Etaient présents à ce colloque, plus de 500 imams venus de différentes mosquées reparties sur tout le territoire de la wilaya. En effet, la wilaya de Tiaret est devenue un véritable "bastion" du discours religieux, plus particulièrement celui véhiculé à travers toutes les mosquées et ce après le 1er colloque qui s'est tenu, au même lieu, en juin 2018. Notons qu’en cette occasion, plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, étaient présents et aussi conviés à organiser des conférences à l'adresse d'un public, composé essentiellement d'imams et d'intervenants en relation directe avec le directeur des affaires religieuses, lequel nous a déclaré que suite aux recommandations dictées dans le premier colloque, les interventions des professeurs et des chercheurs s'axent sur le discours à envisager pour des approches de réflexion ayant attractivité avec les jeunes générations qui ont été "séduits" par les réseaux sociaux et autres médias. Le coup d'envoi de cette festivité a été donné par le wali, qui dans une allocution très distincte a souhaité aux présents un bon séjour et a rappelé que le discours religieux doit être un "phare" qui illumine les itinéraires des nouvelles générations pour leur épargner toutes les "dissidences" religieuses qui portent atteinte au tissu social. Pour rappel, ce colloque est prévu pour 2 journées : le 28 et le 29 octobre. Il est utile de rappeler que cette festivité est animée par plusieurs chercheurs et professeurs, venus de plusieurs régions du pays.