TIARET : 2,8 milliards offerts par le wali à la ligue de football

C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué adressé à notre rédaction ce dimanche 10 juin 2018,par les services de la cellule de communication relevant du cabinet de Mr le wali Bentouati qui vient d’injecter une enveloppe estimée à 28 millions de dinars au profit de la ligue de football de la wilaya de Tiaret et à ce titre, le wali a sollicité le précieux concours des associations pour faciliter la tache à la répartition de cette enveloppe entre les équipes de football qui ont le bon gré des assemblées générales ainsi que les équipes qui ont présenté les bilans moraux et financiers et qui ne souffrent d’aucun handicap tout à noter que cette enveloppe injectée concerne pratiquement les engagements des équipes. Cette louable initiative du wali a été vivement applaudie par les acteurs de la scène sportive.