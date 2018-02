TIARET : 26 personnes asphyxiées dans un hammam !

On vient d’apprendre auprès d’une source sécuritaire que les urgences de l hôpital "Ibn-Sina" ont admis 26 personnes principalement des femmes et des enfants, lesquels sont actuellement hospitalisés et mis sous soins intensifs et en observation médicale et ce suite à l’inhalation de monoxyde de carbone. L’incident a eu lieu, le samedi dernier, le 03 du mois de février de l’année en cours, aux environs de 13h30 et bienheureusement, la vigilance de certaines femmes qui attendaient leurs tours a pris le dessus en informant de suite les éléments de la protection civile sur l’existence d un évanouissement collectif dans un Hammam situé dans la cité "Sid-Nacer" et accueillant spécifiquement les femmes durant la matinée. Sitôt informés, les services de police ainsi que ceux de la gendarmerie nationale relevant de la compagnie territoriale se sont déplacés sur les lieux et ont procédé à l’évacuation des personnes asphyxiées, indique la même source qui ajoute qu’une enquête est ouverte par les éléments de la police scientifique de la sûreté de daïra de Frenda. Pour rappel et en l’espace de deux mois, l’on recense 4 décès dus au monoxyde de carbone sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret.