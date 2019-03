TIARET : 2200 comprimés de psychotropes saisis à Sougueur

Agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire de la brigade mobile relevant de la sûreté de daïra de Sougueur à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont arrêté un jeune et en sa possession une quantité de comprimés de psychotropes, destinée à être commercialisée .Ce jeune, n’a pas tardé à dénoncer 3 de ses acolytes et les profondes investigations, ont permis le démantèlement d'un réseau spécialisé dans le vol de pharmacies, tout à signaler que 2 pharmacies ont été ciblées par les vols commis par ce réseau. Ces pharmacies se trouvent au niveau de Sougueur et de Chehaima, une commune distante du chef-lieu de wilaya de près de 74 km, apprend-on auprès d'une source policière autorisée, qui ajoute que les 10 personnes arrêtées sont âgées entre 18 et 30 ans et sont originaires de Sougueur et ont été derrière plusieurs vols commis dans la région. Notre source indique que la quantité de comprimés de psychotropes; la saisie est estimée à 2.200 et que tous les objets qui servaient à faciliter les vols ont été récupérés .Les mis en cause seront présentés devant la justice, prochainement, indique notre source.