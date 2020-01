TIARET : 22 écoles primaires bénéficient de l'énergie solaire

C’est dans ce contexte, que l’on apprend, auprès d'une source responsable que 22 écoles primaires, reparties sur tout le territoire de la wilaya, ont été dotées d’énergie solaire et ce, suite à des programmes locaux et autres programmes émanant du ministère de l’intérieur, visant la revalorisation du grand Sahara et des hauts plateaux, à l'exemple du F.C.S.G.C.L et F.D.R.H.P. La source indique que dans le cadre des budgets locaux, 13 écoles primaires relevant des communes de Faidja, Oued-Lili ,Rahouia, Djillali-Ben-Ammar, Rosfa ont été dotées d’énergie solaire. La même source signale que dans les prochains jours,,10 écoles seront alimentées en énergie solaire avec un financement à partir d'un budget local. Ces dernières dépendent des communes concernées, à savoir : Sougueur, Sidi-Ali-Mellal, Tidda, Sidi-Hosni, Naima, Sebaine et Frenda. Notre source, nous a informés, entre autre, que dans le cadre du programme F.C.S.G.C.L, 5 écoles ont été raccordées à l’énergie solaire dont 3 dans des zones enclavées, éparses et très éloignées. En effet, indique notre source, il s'agit de l’école "Aoufi-el-Aoufi",implantée dans la région de "Nafikha" dépendante de la commune de Z'malet-Emir-Abdelkader, de l’école "Hadbi Omar", dans la zone "Faydh-Ettine" relevant du chef-lieu de commune de Serguine, à 145 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ainsi que 2 écoles au niveau des communes de Mellakou et Mechraa-Sfa pour un montant de 17 millions de dinars. Il convient de signaler que 8 autres écoles bénéficieront de l’énergie solaire pour un montant de 40 millions de dinars, dont la gestion a été confiée à la direction de l'administration locale et l'opération est en cours d’étude, nous indique notre source, qui ajoute que dans le cadre du programme F.D.R.H.P ,4 écoles implantées au niveau des communes suivantes: Meghila, Sidi-Ali-Mellal, Ain-Bouchekif, et Ain-Dzarit, ont bénéficié d'une enveloppe de prés de 17 millions de dinars pour l'alimentation en énergie solaire. Par ailleurs, dans le cadre de l’électrification individuelle en photovoltaïque des zones éparses et isolées par des kits solaires et ce dans le cadre du programme F.D.R.H.P, 2 projets ont été retenus, dont l'enveloppe est estimée à 48 millions de dinars et dont la gestion a été confiée à la direction de l’énergie en signalant que cette opération est en phase de recensement. Dans le même contexte, notre source précise que 55 foyers au niveau de la commune de Nadhora, sont concernés par la dotation en kits solaires, ainsi que 45 foyers au niveau du douar "Djilila", relevant de la commune de Faidja. Pour rappel, deux projets relatifs à l'acquisition et l'installation du réseau de l’éclairage public en photo voltaïque dans le cadre du programme F.D.R.H.P, lesquels seront gérés par la direction de l’énergie, pour un montant de 48 millions de dinars, sont en voie de lancement, indique notre source. Dans le même sillage, notons que 150 points lumineux dans le cadre d'acquisition et installation du réseau de l’éclairage public en photovoltaïque sont relatifs à la commune de Dahmouni et de même pour la commune de Naima. En somme, ce programme a été conçu par Mr Chafik Djallel, ingénieur d’Etat et attaché au cabinet du wali de Tiaret, lequel aurait subi une formation en Chine qui fut couronnée par un diplôme relatif aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, indique notre source.