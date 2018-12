TIARET : 21 immigrants clandestins arrêtés à Ain Dehab

Dans le cadre de lutte contre la criminalité et l'immigration clandestine, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de la commune d'Ain-Dehab, à quelque 70 km au Sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, et lors d'un barrage dressé en la circonstance, ont arrêté un bus assurant la ligne ‘’Tamanrasset-Ghardaïa-Oran’’ et lequel transportait des voyageurs. Le contrôle d’identité et d'affiliation a permis d'interpeller quelque 21 immigrants clandestins de différentes nationalités Africaines ainsi que des subsahariens. Ces personnes interpellées ne possédaient aucun document justifiant leur identité et de surcroît aucun passeport et à ce titre, l’enquête est diligentée par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d'Ain-Dehab, lesquels ont dressé le barrage au niveau du tronçonroutier de la RN23, reliant la commune d'Ain-Dehab au chef-lieu de wilaya de Tiaret, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, hier mercredi 05 Décembre 2018, par la cellule d'information et de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret .