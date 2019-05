TIARET : 2 individus arrêtés pour vente de psychotropes

Le dimanche 12 mai 2019, le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret et lors d'une audience directe, a ordonné la mise sous mandat de dépôt des dénommés:H.Y, 32 ans et H.A, 21 ans, originaires de la ville de Tiaret, pour le grief: commercialisation de kif traité, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par la cellule de communication relevant de la sureté de wilaya de Tiaret. En effet, les éléments de la police judiciaire relevant de la 6eme sureté urbaine et lors d'une patrouille motorisée ont appréhendé les 2 jeunes mis en cause qui étaient assis tout près d'un jardin public et à la vue des policiers, ils ont pris la fuite, amplifiant de ce fait les mobiles de suspicion. Arrêtés, les 2 jeunes étaient en possession de 21,01 grammes de kif traité.