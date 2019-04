TIARET : 2 individus arrêtés et un fusil et des munitions saisis

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant de la compagnie de K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de Tiaret et agissant sur informations, ont mené 2 opérations au niveau de leur compétence territoriale, lesquelles ont été qualifiées de réussies .En effet, la première opération les a menés et ce, suite à des investigations, à une habitation située dans la commune de Nadhora, et cela suite à une perquisition dûment signée par le procureur de la république où ils ont découvert des munitions et aussi un équipement d'entretien de fusils ainsi qu'une bandoulière comportant 100 cartouches, apprend-on auprès de la même source, qui ajoute que la deuxième opération a eu lieu à K'sar-Chellala où ils ont découvert dans une habitation un fusil de chasse, sans aucune autorisation de port d'armes, ainsi que des "cross" de fusils tout à signaler que le propriétaire de ce fusil a été arrêté. Notre source indique que les personnes mises en cause ont été arrêtées et seront prochainement, présentées devant le tribunal compétent. L’enquête suit toujours son cours, indique notre source. S'agit-il d'un atelier de réparation d'anciennes armes? Les jours à venir et les investigations menées tambour-battant par la gendarmerie nationale, dévoileront plus de détails.