TIARET : 2 individus arrêtés et 3 voitures et un fusil saisis

Suite à des informations ayant parvenues aux services de gendarmerie nationale, les éléments de la brigade de Tiaret, se sont déplacés vers la cité"Ettafeh" de la ville de Tiaret et bien appuyés par une perquisition dûment signée par le procureur de la république près le

tribunal de Tiaret, ils ont découvert dans un garage du domicile du mis en cause, 3 voitures:1 Renault Clio, 1 Renault Mégane et une Citroën Berlingot tout à noter que ces voitures ont été signalées auparavant comme étant sans documentation. Le mis en cause a été arrêté, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par la cellule de communication relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, hier mardi 11 décembre 2018 et dans lequel l'on peut lire aussi que les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Dahmouni, ont arrêté le nommé S.A, lequel était en possession d'un fusil de chasse sans aucune autorisation, ni quelconque documentation justifiant son port. Le domicile du mis en cause, situé dans une E.A.I,dénommée"Ogbi Mohamed" à Douar"Chrita",relevant du chef-lieu de commune de Dahmouni, à quelque 17 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été ciblé par une perquisition dûment signée par le procureur de la république près le tribunal de Tiaret et que des chiens dressés ont été utilisés en la circonstance.,lit-on toujours dans le communiqué qui indique que les enquêtes sont en cours et menées respectivement par les brigades de gendarmerie nationale de Tiaret et de Dahmouni.