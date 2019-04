TIARET : 2 imams chassés par les fidèles à Nadhora

Ce qui se passe à la commune de Nadhora, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a défrayé toutes les chroniques et a fait plonger les observateurs dans un véritable climat d’inquiétude .En effet, la mosquée de la commune se trouve actuellement sans imam et ce, suite aux virulentes contestations des fidèles qui réfutent catégoriquement de faire la prière en présence d'un imam qui marque une longévité de fonction de près de 40 ans et est âgé de 70 ans. Plusieurs accusations sont retenues à l'encontre de cet imam, tout à signaler que la direction des affaires religieuses et après des missions de bons offices qui ont été vouées à l’échec, a désigné un autre imam, cependant les fidèles ont aussi refusé de faire la prière derrière ce nouveau imam et les prières du vendredi ont été annulées .Cette mosquée fait l’objet d'un grand dysfonctionnement et les responsables locaux se sont démarqués de s'immiscer de peur de verser dans "la Fitna"",apprend-on auprès de sources sur les lieux qui nous ont informés que d'autres citoyens ont cadenassé le siège de l'APC ,revendiquant plusieurs préoccupations et principalement la répartition équitable du foncier agricole et il est utile de rappeler que les habitants de cette commune font l’objet d’une marginalisation indescriptible.