TIARET : 2 cas suspects de choléra pris en charge

En exclusivité, le journal «Réflexion" vient d’apprendre que deux femmes ont été admises, ce dimanche 26 août 2018 aux urgences de l’hôpital de Ksar-Chellala à quelque 120 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret. Il s’agit d une mère âgée de 50 ans et de sa fille âgée de 25 ans qui ont présenté des symptômes de cette épidémie (le choléra), dont vomissements et graves diarrhées. Elles sont actuellement gardées sous étroite surveillance médicale dans une chambre isolée, de peur de la contagion. L’on apprend de suite que des prélèvements ont été envoyés à l’institut ‘’Pasteur ‘’ pour analyse et confirmation. Nous y reviendrons.