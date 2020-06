TIARET : 2 cas confirmés de Covid-19 signalés dans 2 annexes communales

Nos sources ajoutent que ces engouements ont bien eu leur impact ,eu égard aux violations des mesures de distanciation et à ce titre, une fonctionnaire au niveau de l'annexe communale de la cité"450 logements", a été déclaré comme cas confirmé et s'en est suivie une décision de fermeture temporaire de la dite annexe, et il est utile de noter que certains fonctionnaires et employés ont été sommes de répondre aux mesures de confinement. Le deuxième cas a été signalé au niveau de l'annexe communale de la cité "Zaaroura" de Tiaret qui recense une population de prés de 37.000 habitants dont 70% sont en dessous du seuil de la pauvreté et otages à la précarité .En effet, c'est un chef de service qui a fait objet d'un cas confirmé de coronavirus, en notant que les premières mesures ont été faites, puisque tout l'environnement administratif ainsi que la famille du chef de service ont été instruits à suivre les mesures de confinement en vigueur. Dans le même contexte, la cellule de crise présidée par le wali a décidé de mener de larges opérations de désinfection chapeautées par des campagnes de désinfection ,comme c'est le cas de la ville de K'sar-Chellala ou toutes les associations actives ainsi que des citoyens ont été mobilises et ont mené des actions de désinfection qui ont touché tous les quartiers et selon un communiqué de presse,27.000 bavettes ont été distribuées aux citoyens, ainsi que la mise à disponibilité de 90 machines de désinfection dotées des produits nécessaires .Pour rappel et depuis l'apparition de la pandémie, la wilaya de Tiaret, a enregistré 22 décès dus au coronavirus dont 4 décès signalés dans la ville de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret.