TIARET : 18 élèves évacués vers l’hôpital de Sougueur

Notre source précise que suite à un syndrome grippal qui s'est propagé dans ce C.E.M, que ces cas ont été évacués et l'on avance dans ce milieu hospitalier qu’ils présentaient au début des symptômes d'une intoxication alimentaire, dont certaines filles présentaient à l'exemple de vomissements et de diarrhées. Le directeur de l’hôpital, saisi par nos soins, nous a informés que l'avis médical a jugé qu'il s'agit bel et bien d'un syndrome grippal et dans le même contexte, on vient d'apprendre que le nombre de nouveaux admis est en hausse, car 4 autres cas du même établissement scolaire ont été admis aux urgences. Notons qu’au niveau de la commune, dont sont originaires ces filles, c'est la panique frustrée par des spéculations qui pèsent sur les pères de familles qui résident dans des régions très disparates dans la commune de Faidja et c'est pour cette raison que ces filles, âgées de 12 à 15 ans suivent leur scolarité en internes dans le C.E.M, cité en haut. Pour rappel et selon nos sources présentes sur les lieux, le directeur de la santé et de la population, accompagné de responsables locaux se sont déplacés sur les lieux pour voir de très près l’état des jeunes collégiens admis aux urgences de l’hôpital de Sougueur...Les spéculations font rage et le syndrome grippal gagne des espaces, en notant que l'environnement dont sont issus ces patients, est devenu un facteur de contagion.