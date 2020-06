TIARET : 1351 véhicules et 195 motos mis en fourrière

La période de confinement a bien eu son lot de violations et d'infractions au niveau du territoire de la wilaya de Tiaret et plus particulièrement, celles relevant de la compétence territoriale de la sûreté de wilaya de Tiaret. Observant les instructions de la direction générale de la sûreté nationale, tous les éléments des sûretés urbaines ont été mobilisés sous la coupe du chef de sûreté de wilaya, qui n'a ménagé aucun effort pour inciter les populations au respect des mesures de confinement dans le but de freiner la propagation de la pandémie, eu égard aux statistiques révélées par des milieux officiels, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services d'information, de communication et de relations générales ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Dans ce contexte, un bilan éloquent nous est parvenu faisant part de l'enregistrement de 12.475 procès-verbaux dressés à l'encontre de personnes ayant violé les mesures de confinement durant la période allant jusqu'au 13 juin, coïncidant avec la levée du confinement. Dans ce cadre, l'on recense des mises en fourrière de 1351 voitures et 195 motos, à cela s'ajoutent des procès-verbaux relatifs au port de bavettes, où 623 personnes ont été auditionnées, selon le bilan parvenu à notre rédaction. Pour rappel, les services de communication et de relation générale, ont mené des campagnes de sensibilisation à l'adresse des usagers des différentes rues et artères de la ville et ce dans un cadre de proximité, en notant que ces activités, ont été du bon gout des citoyens.