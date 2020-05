TIARET : 107.000 familles démunies bénéficient de kits alimentaires

Pour la première fois dans les annales de communication et en présence de plusieurs directeurs relevant du staff exécutif de la wilaya, une conférence de presse a eu lieu, samedi, au niveau de la salle de réunions du siège de la wilaya, animée par le secrétaire général et l'inspecteur de la wilaya. L'éloquence des chiffres a été le véritable reflet de l'ampleur des opérations de solidarité sous la coupe du wali de Tiaret, président de la cellule de crise, lequel et à travers ses multiples interventions, lors des réunions a pu, et en un temps record, faire hisser la wilaya de Tiaret dans un rang honorable sur tout le territoire national et ce en matière des convois de solidarité dépêchées à la wilaya de Blida, qui a été la wilaya la plus touchée par la pandémie du coronavirus et dans ce sens, les conférenciers ont déclaré officiellement qu'une grande caravane de solidarité, estimé à plusieurs milliards de centimes ,a été envoyée à partir de Tiaret et a été destinée aux familles démunies de la wilaya de Blida. Dans le même contexte,75.000 familles ont bénéficié des primes d'indemnisation de 10.000 dinars et que 32.000 familles ont reçu des kits alimentaires dont la valeur oscille entre 5.000 et 7.000 dinars, en soulignant que les opérations de solidarité sont toujours en cours et qu'une commission élargie est toujours en veille. Faudrait-il rappeler que les procédures de recensement des familles démunies ont été confiées aux présidents de quartiers et autres associations actives au sein de la population.