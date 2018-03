TIARET : 106 cas de rougeole dépistés

Selon une source responsable autorisée, 106 cas de rougeole ont été dépistés depuis l’apparition de cette maladie et ces cas ont été enregistres par les services concernés au niveau des régions situées au sud-est du chef-lieu de wilaya de Tiaret, soit les communes de Ksar-Chellala, Hemadia, Nadhorra, et Mahdia. La même source au niveau de la direction de la santé et de la population, ajoute que tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour venir en aide à la population touchée. Pour rappel,30 cas ont été admis la dernière semaine à l’hôpital" Youssef Damerdji" de Tiaret et après avoir reçu les soins nécessaires, ils ont quitté les lits de l’hôpital et dans le même contexte on ignore si la population des bédouins du sud (régions de: Chehaima, Sidi-Abderrahmane ont fait l’objet de vaccination).Cette population nomade est en perpétuels déplacements dans les régions steppiques de la wilaya de Tiaret et la certitude, c’est que la rougeole gagne du terrain à Tiaret en dépit des incessantes campagnes de sensibilisation.