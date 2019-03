TIARET : 10 individus écroués pour détention de psychotropes

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sougueur,territorialement compétent a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 10 personnes, âgées entre 18 et 35 ans et originaires de la commune de Sougueur et ses environs,apprend-on auprès de la responsable de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, qui ajoute que les griefs retenus contre tous les membres du réseau, en sont le vol, recel et commercialisation de comprimés de psychotropes. En effet, indique notre source, ce réseau de trafic de psychotropes ciblait certaines pharmacies réparties sur le territoire de la wilaya et désignait certains jeunes pour les opérations de commercialisation et d’écoulement de drogue au niveau de quartiers populaires.Les profondes investigations ont mené les policiers de la brigade mobile de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sougueur, aux vraies pistes et aussi à tous les éléments du réseau et à ce titre,ces enquêteurs ont saisi une quantité estimée à 2.207 comprimés de psychotropes ainsi que 4 flacons liquides (Rivitrol) et un montant de 17.170,00 dinars considéré comme étant la recette des ventes antérieures à l’opération d'arrestation,apprend-on toujours de la même source.