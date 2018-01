TIARET : 10 ans de prison ferme pour l’assassin d’un ‘’raki’’

Le tribunal criminel de Tiaret vient de prononcer son verdict à l’encontre du présumé-auteur de l’assassinat d’un "raki" à Sougueur, le condamnant à 10 ans de prison ferme. En effet et selon une source judiciaire, les faits remontent au mois de décembre 2016, lorsque le présumé-auteur était à bord de sa voiture et a abordé la victime tout en le sommant à payer sa dette et suite à cela, des altercations ont eu lieu suivies d’un violent affrontement physique, ce qui a contraint le présumé-auteur de se servir d’un poignard et d’assainir des coups de poignard, atteignant la victime au niveau de plusieurs parties de son corps le laissant dans une mare de sang, il s’est enfui, cependant, il a été arrêté quelques minutes après avoir commis l’irréparable. La victime avait rendu l’âme à l’entrée de l’hôpital de Sougueur après avoir été évacuée en urgence apprend-on toujours de la même source.