TIARET : 01 mort et 25 blessés dans un accident

Ce samedi 2018, aux environs de 8h45mn, la double voie de la localité de "Tamda" a été le théâtre d’un tragique accident reflété par une collision, impliquant un bus transportant des voyageurs, desservant la ligne Tiaret-Bel-Abbes ayant fait 25 blessés qui ont été évacués en urgence à l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret. Il faut préciser que cet accident a eu lieu sur la RN 23 à quelque 30 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès d’une source hospitalière qui ajoute que les blessés ont été pris en charge après leur admission aux services d’urgence, ajoutant qu’aucun cas grave n’a été signale et que certains ont quitté l’hôpital. Dans le même contexte, l’on apprend auprès d une source sécuritaire que la cité des "25 logts" à Frenda a été le théâtre d’un tragique accident ayant fait un mort, suite à la défaillance des freins de son véhicule, où le chauffeur d’un camion transportant du sable a perdu tout contrôle heurtant de plein fouet un mur, tué sur le champ. Notons que l’amas de sable est tombé sur une fillette âgée de 3 ans qui jouait et bienheureusement, elle s’en est sortie, qu’avec un choc psychologique. Cette dernière a été transportée à l’hôpital de Frenda et est gardée sous surveillance médicale. Pour rappel, cet accident a eu lieu ce vendredi 5 janvier 2018 aux environs de 18h.