TIA-PRO : L’EPIC QUI RECUPERE VOS DECHETS

Qui est ‘’EPIC TIA-PRO’’ ?

EPIC TIA-PRO est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par décision ministérielle conjointe le : 08/11/2008 et est responsable de l’exploitation des centres d’enfouissement technique et de récupération au niveau de la wilaya de Tiaret. L’établissement fait partie des entreprises classées concernées par le traitement des déchets ménagers et des déchets similaires. Il emploie actuellement plus de 90 travailleurs de toutes catégories (ingénieurs spécialisés, juristes, techniciens supérieurs, chauffeurs de toutes catégories et ouvriers polyvalents, etc.). Le travailleur est soumis à une formation financée par l’établissement pour assurer le bon fonctionnement de l’EPIC TIA-PRO qui vise à étendre son activité en bouclant les 100 travailleurs à la fin de 2019.



Conseil d'administration et direction :

L’EPIC TIA-PRO a fait un bond en avant, son jeune directeur général, M. Sebagh Bakhti, âgé de 29 ans, qui a opéré plusieurs changements radicaux et réformes profondes, notamment administratives, économiques, sociales et techniques. Après un redressement du côté financier et une amélioration des services, les travailleurs de l’Epic bénéficient de fournitures de santé, du médicament et des vêtements. Le conseil d’administration et la direction présidé par MR LE WALI , jouent un rôle important dans l’accompagnement de l’établissement, en assurent le suivi et en organisant des réunions périodiques au dernier mercredi de chaque trimestre, ce qui permet à l’Epic de maintenir sa stabilité administrative. L’Epic est assignée de présenter les états financiers annuels et prévisionnels en vue de maintenir leur tendance à la hausse. L'etablisseent a realisé au cours de l annee 2018 un chiffre d affaire de 133.266.455,00D et elle recouvre plus de 97% et vise à atteindre le 160.000.000,00 de dinars à la fin de l’année.

Des Installations modernes

Depuis l’année 2016, sous la bonne supervision du Wali, M. Abdeslam Bentouati, l’Epic eut l’intérêt qu’elle mérite, bénéficiant de toutes les conditions nécessaires et créant un environnement propice au travail au sein de cet établissement public. Il dispose actuellement de 05 centres d’enfouissement techniques et de une décharge contrôle, un site de déchets inerte et une déchetterie, . Le lancement de plusieurs installations environnementales a permis la création de nouveaux postes de travail, notamment aux centres d’enfouissements techniques de Tamda et Ain Dehab et au centre de traitement des déchets inerte à Bouricha. Dans ce contexte, fut lancée l’opération d’extension de la deuxième tranchée dans la commune de Hamadia, et la troisième tranchée à Tiaret. Toutes les deux, ont été déclarées saturées, poussant les autorités à réactiver la dechettrie de Sougueur qui n’est plus en service depuis 2012.



Taux de couverture et quantités d'ordures ménagères :

- L’EPIC TIA-PRO couvre actuellement 30 des 42 communes de la wilaya de Tiaret par le biais de conventions et de marché à demande. Elle collabore actuellement avec la Direction de l'environnement sous la supervision du wali pour enregistrer de nouveaux programmes permettant de créer de nouveaux sites de contrôle et des centres de transit couvrant l'ensemble du territoire de la wilaya.

- L’EPIC TIA-PRO fonctionne 24h / 24 et 7j / 7. À la fin de 2018, il a traité une quantité importante de déchets ménagers estimée à 170 000 tonnes / an et une quantité de déchets solides estimée à 73 000 tonnes / an

Cela équivaut à quotidiennement : 480 tonnes / jour de déchets ménagers et 200 tonnes / jour de déchets solides.

Ces quantités de déchets ménagers sont soumises au recyclage, au tri des déchets, à la réévaluation et le reste est enfoui dans les tranchées désignées à cet effet.



Récupération et tri des déchets :

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'État visant à accompagner les jeunes entreprises (Ansej), compétentes en matière de recyclage et de valorisation des déchets, l’Epic s’est engagée à activer le tri sélectif des déchets avant leur arrivée dans les centres de récupération technique, au niveau des centres commerciaux, des universités, des institutions militaires et des forêts. En 2019, TIA-PRO a passé des contrats avec 06 entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets, dont 03 jeunes entreprises (ANSEJ) ainsi qu’avec l’entreprise Al-Madar pour le recyclage du carton et l’entreprise Al-Fath Batna pour la production de fibres plastiques.La société a réalisé au cours des six premiers mois un chiffre d’affaires d’environ 1, 6 million de dinars et vise à atteindre le 5 millions de dinars à la fin de l’année, sachant que le chiffre d’affaires pour 2018 est estimé à 1,7 million de dinar de la recuperation des dehets.

Quantité de déchets récupérés :

Quantité de déchets plastiques : 163370 kg

Quantité de papier et de carton: .11660 kg