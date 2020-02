THEME DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE : "Un secouriste pour chaque famille"

Diverses manifestations destinées à informer et sensibiliser les populations seront organisées au niveau national pour célébrer aujourd’hui, dimanche 1er mars, la Journée mondiale de la Protection civile, qui aura pour thème cette année "Un secouriste pour chaque maison", indique samedi un communiqué de la Protection civile. Ces manifestations consisteront en la projection de films documentaires, l'animation d'expositions et conférences, la tenue de portes ouvertes, la simulation de manœuvres pratiques, ainsi que des activités culturelles et sportives sur les risques courants et les risques majeurs à travers l'ensemble des structures dépendant de la Protection civile. Le thème choisi cette année par le Conseil exécutif de l'Organisation internationale de la Protection civile renforce le programme de formation en secourisme de masse lancé par la Direction générale de la Protection civile en 2010, et dans le cadre duquel 138.141 citoyens ont été formés dans le domaine des premiers secours, précise-t-on de même source. Ce programme, représentant "l'élément principal" de soutien à l'intervention des différentes équipes professionnelles de la Protection civile en cas de catastrophes où d'accidents de la vie courante, consiste à "former au moins un membre de chaque famille aux techniques de premiers secours, à travers des gestes simples par lesquels des vies humaines et des biens peuvent être sauvés".