THEATRE REGIONAL DE MOSTAGANEM : Le wali honore les comédiens de la pièce ‘’Baccalauréat’’

Le Wali de Mostaganem, M.Rebehi en compagnie des élus locaux a tenu à honorer les acteurs de la pièce théâtrale de la pièce ‘’Baccalauréat ‘’ du théâtre régional de Mostaganem. Cette dernière traite la vie de ce concours scolaire d’une façon ironique avec une jolie comédie mettant en relief la famille algérienne qui demeure confronté à cet examen de leurs enfants et le cadre relationnel entre le professeur et ses élèves dans ce cycle d’éducation. La qualité d’interprétation des acteurs de cette pièce lui a valu d’obtenir le prix du meilleur spectacle du Grand prix de la 13ème édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP). Il est à noter la forte présence de l’activité théâtrale à Mostaganem qui a été son berceau et a fait la gloire à travers le monde, avec le grand dramaturge Abderrahmane Kaki qui a su relater le colonialisme français en Algérie , avec sa renommée pièce théâtrale ‘’ 132 ans’’ qui reste d’actualité de nos jours , et qui demeure la voie à suivre pour les comédiens de Mostaganem.