THEATRE REGIONAL DE MASCARA : Un important matériel non-inventorié

Selon une source digne de foi, un important matériel de théâtre a été réceptionné ces derniers jours et demeure non inventorié. Le théâtre « Zahaf Kouider » demeure sans Directeur depuis le départ de son Directeur appelé à rejoindre une autre wilaya, l’intérim est assuré par le Directeur de la culture de la Wilaya, qui n’a pas donné signe de vie au niveau de cette structure depuis le départ de son directeur. Qui est responsable ? En plus, les travaux ne sont toujours pas finalisés, plusieurs bureaux demeurent sans portes, des murs à nu alors que l’entreprise a quitté les lieux. Cette infrastructure est mise entre les mains de personnes qui n’ont rien à voir avec le théâtre ou la culture dans un secteur où le Directeur affiche absent.