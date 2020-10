THEATRE REGIONAL’’ BENABDELHALIM’’ : Ouverture d’un ‘’club des artistes de Mostaganem’’

Le dimanche 25 Octobre 2020 , a vu la création du premier club des artistes de Mostaganem, au niveau du théâtre régional de Mostaganem, sous la houlette de la directrice de cette institution, en présence du Directeur de la culture de la wilaya de Mostaganem et de personnes plus ou moins impliquées dans la sphère de la culture et des arts et ce , en la présence du non moins important formateur artistique de l’institut national des arts de Tixeraine (Alger),producteur Théâtral et manager dans la création de micro entreprise de l’art et de la culture. Quand on sait que Mostaganem a été et reste la pionnière du théâtre et un bastion de la culture on comprend mieux que le choix de créer dans cette wilaya ce premier « club des artistes » n’est pas fortuit. À ce sujet, Mme la directrice du Théâtre « Benabdelhalim », de Mostaganem a déclaré que, nous avons lancé la mise en place de ce « club des artistes de Mostaganem » en ce moment même, pour lui donner un caractère de haute importance. Elle ajoute que : « c’est pour cette raison que nous l’ avons fait coïncider avec la fête du Mawlid En-Nabawi et celle de la commémoration du début de la glorieuse révolution armée du 1er Novembre 1954 ».Elle a précisé que nous avons voulu faire de ce « Club des artistes de Mostaganem » un espace ouvert à tous les artistes et amateurs qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, notamment aux jeunes qui ont l’ambition d’évoluer dans ce secteur culturel et artistique. En somme, on aurait compris que ce club des artistes de Mostaganem va constituer, pour ceux qui ont de l’ambition artistique et culture, un espace de rencontre d’échanges, d’enrichissement et de maturation de toutes les filières et cela dans un but entrepreneurial. C’est en effet dans le cadre d’une nouvelle vision professionnaliste libérale que nous avons noté la présence du nouveau Directeur de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de la wilaya de Mostaganem et d’un spécialiste de la promotion des arts et de la culture, convié spécialement à cet évènement dont il a été le principal animateur de cet espace qui a des potentialités locales régionales et nationales, notamment les jeunes qui seraient porteurs de projets à réaliser dans les domaines de la culture et des arts. Bien entendu, un riche débat eu lieu entre les parties en présence, axé essentiellement sur la démarche à suivre dans le contexte actuel visant la création de start-up et micro entreprises qui devront élaborer et mettre sur le marché des produits artistiques et culturels de qualité à destination d’un public de consommateurs exigeants. Tout compte fait, dans la nouvelle Algérie, l’art et la culture ne seront plus un luxe intellectuel supporté par l’Etat mais seront désormais un secteur de duo productif évènements commercialisables par des entreprises privées.