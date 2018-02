TEXTILE ET CUIR : Mokrane Zerrouki, nouveau PDG du Groupe Getex

L’Assemblée générale du groupe public de textile et cuir Getex-Spa a mis fin aux fonctions de Malek Salah, à la tête du groupe et a désigné Mokrane Zerrouki comme successeur, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie et des mines. La cérémonie d’installation du nouveau PDG de Getex a eu lieu, lundi au siège du groupe, en présence du Directeur général du secteur public marchand au ministère, Djamel-Eddine Choutri. A cette occasion, le nouveau PDG de Getex, s’est dit « conscient de la responsabilité dont il a la charge », se disant prêt à ne ménager aucun effort pour redynamiser le secteur, et ce, tout en assurant la continuité du travail déjà entamé par son prédécesseur.