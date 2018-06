TERRORISME ROUTIER : 42 morts et 2029 blessés en une semaine

Le terrorisme routier s’accentue de jour en jour, en emportant tant de vies et handicaper a vie d’autres centaines victimes. Quarante-deux (42) personnes ont trouvé la mort et 2.029 autres ont été blessées selon la, dans des accidents survenus du 10 au 16 juin en cours dans plusieurs régions du pays, selon le bilan établi ce mardi par les services de la Protection civile. La wilaya de Batna déplore le bilan le plus élevé, avec le décès de 5 personnes, alors que 64 autres ont été blessées. Durant cette même période, les secours de la Protection civile ont effectué 3.876 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.