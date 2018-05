TERRORISME ROUTIER : 4 morts et 14 blessés en 24 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, a indiqué, hier le lundi, la Protection civile dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Boumerdès, avec une (1) personne décédée et 6 autres blessées suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur l'autoroute Est-Ouest dans la commune de Larbatache. Par ailleurs, les secours de la Protection civile de la wilaya de Mila sont intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à trois (3) personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant d'un chauffage à l'intérieur de leur domicile dans la commune de Zeghaia, soulignant qu'un enfant âgé de 18 mois est décédé asphyxié dans le même lieu.