TERRORISME ROUTIER : 31 morts et 1358 blessés en une semaine !

Trente et une (31) personnes ont trouvé la mort et 1358 autres ont été blessées dans 1178 accidents survenus du 3 au 9 juin sur le territoire national, a indiqué le mardi 12 Juin 2018, un bilan établi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bejaia avec 04 personnes décédées et 34 autres blessées. Par ailleurs, les secours de la protection civile ont effectué 1076 interventions pour procéder à l'extinction de 716 incendies urbains, industriels et autres. Pas moins de 4634 interventions ont été effectuées également, durant la même période, pour l’exécution de 4133 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses, a souligné la source