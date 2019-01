TERRORISME ROUTIER : 31 morts et 1275 blessés en une semaine !

L’hécatombe sur les routes se maintient à une cadence infernale. En effet, et pour la seule semaine du 23 au 29 décembre écoulée, la protection civile a dressé un bilan lourd, à l’issue de ses différentes interventions. Ainsi trente et une personnes ont trouvé la mort et 1.275 autres ont été blessées dans 1.552 accidents, à travers le territoire national, a-t-elle indiqué, mercredi. C’est la wilaya d’Alger qui détient la palme funeste avec trois morts et 141 blessés dans 166 accidents. A noter que ce bilan ne prend en compte de nombreux autres sinistres de la route, enregistrés la veille du Nouvel An.