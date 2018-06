TERRORISME ROUTIER : 12 morts et 12 blessés en 72 heures à Tizi-Ouzou !

La wilaya de Tizi Ouzou a connu ces trois derniers jours une recrudescence d'accidents de la route inquiétante avec son lot de pertes humaines et de dégâts matériels. En effet, un bilan de la période du jeudi 14 au samedi 16 juin fait état de pas moins de 12 accidents de la route survenus à différents endroits de la wilaya de Tizi Ouzou faisant trois morts et 12 blessés, selon la protection civile. Les trois personnes décédées ont été recensées dans deux accidents. Le premier est survenu jeudi dernier au milieu de l'après-midi sur la RN15 à hauteur de la commune de Ain El Hammam (45 km au Sud-est de Tizi Ouzou) avait causé le décès de deux jeunes de 29 et 34 ans et de graves blessures à deux autres âgés tous deux de 37 ans. A l'origine de cet accident, le renversement d'un 4X4 suivi d'une chute dans un ravin. Hier, le samedi à l'aube, un autre jeune de 27 ans a trouvé la mort dans le dérapage d'un véhicule léger suivi d'un renversement. Une autre personne, de sexe masculin, âgée de 34 ans s'en est sorti avec des blessures. La protection civile renouvelle son appel aux usagers de la route à la limitation de vitesse et à éviter les dépassements dangereux surtout au niveau des virages des routes sur les hauteurs de Kabylie.