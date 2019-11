TERRORISME : Ouverture d’une formation sur les dimensions régionales

Un stage de formation au profit de plusieurs corps de sécurité s’est ouvert dimanche à l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2 sous l’intitulé "premiers cours professionnels sur les dimensions régionales du terrorisme et de l’extrémisme du point de vue de l’Algérie sur le projet international PraNET". Approché en marge de la rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 26 novembre, la vice-recteur chargée des relations internationales et de la coopération, Mme Nawal Abdelatif Mami, a indiqué que cette rencontre scientifique organisée dans le cadre du partenariat tripartie entre l’université de Sétif-2, l’université italienne Bergame et l’université azerbaidjanaise Ada est destiné aux divers corps de sécurité concernés par la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et les structures concernées par la politique de réinsertion sociale. Selon la même source, 20 cours seront donnés à l’occasion sur les approches de lutte contre ce phénomène ainsi que des éclaircissements sur les expériences algériennes, azerbaidjanaises et italiennes avec une insistance sur l’expérience de l’Algérie en la matière, a précisé la même source. Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet mené depuis janvier passé conjointement par ces trois universités (de Sétif, Bergame et Ada) incluant un master spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme pour 18 étudiants de l’université de Sétif-2 dont la première promotion présentera le 20 novembre courant à l’université italienne de Bergame ses thèses de soutenance.