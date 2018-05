TERRORISME : 2 terroristes se rendent à Tamanrasset

Le Ministère de la défense nationale (MDN) a annoncé, hier le mercredi, la reddition de deux terroristes aux autorités militaires à Tamanrasset."Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée Nationale Populaire, deux (02) terroristes se sont rendus, le 15 mai 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset/6ème Région Militaire. Il s'agit de « Ch. Akli », dit « Abou Saïd », qui avait rallié les groupes terroristes en 2009 et « F. El-Taher », dit « Abou Moussa », qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Les deux terroristes étaient en possession de deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de deux (02) chargeurs de munitions garnis", précise la même source. Pour le MDN, "ces résultats de qualité réitèrent l'efficacité de la stratégie adoptée par l'Armée Nationale Populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le pays".