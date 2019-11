TENTATIVE DE RALLIEMENT AUX GROUPES TERRORISTES AU SAHEL : Arrestation de 6 individus à Mostaganem, Relizane et Tamanrasset

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mis en échec, jeudi, des tentatives de ralliement aux groupes terroristes activant au Sahel, en procédant à l'arrestation de 4 individus à Relizane, un individu à Mostaganem et un autre à Tamanrasset, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont mis en échec, le 21 novembre 2019, des tentatives de ralliement aux groupes terroristes activant au Sahel, où il a été procédé à l'arrestation de 4 individus à Relizane, un individu à Mostaganem (2ème Région militaire) et un autre à Tamanrasset (6ème Région militaire)", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), "six (6) individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 80 kilogrammes de substances chimiques, 3 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueurs et 16,75 quintaux de denrées alimentaires", ajoute le communiqué.