TENTATIVE D’INTRODUCTION DE 11 T DE CANNABIS : L’accusé principal face à la justice, depuis hier

Cet émigré objet d’un billet de recherche international a réussi à mettre en place un réseau international de trafic de drogue sur le sol algérien. Il est également impliqué dans l’affaire du kidnapping de l’enfant Amine Yarichen qui avait défrayé la chronique en octobre 2015. Le procureur de la République près le Tribunal de Dar El Beïda, à Alger, a décidé d’ouvrir le procès concernant l’implication de l’accusé dans une affaire de trafic de drogue datant de 2009. Une affaire déclenchée après la découverte de containers appartenant à la société du mis en cause, censés être vides, mais qui pesaient lourd, par un agent de manutention au niveau du port sec de Rouïba. Les services de la gendarmerie nationale ont diligenté une enquête dont les premiers éléments les ont menés tout droit vers Saïd ‘’ l’émigré ‘’, qui réside, depuis 2004, à Mohammadia, dans la wilaya d’Alger, et un certain Samir ‘’Sori’’. Les perquisitions faites par les gendarmes aux domiciles des concernés ont permis de récupérer des preuves tangibles de l’implication de ce baron de la drogue et de son complice dans un trafic international de stupéfiants. Selon les éléments de l’enquête des services de sécurité cette marchandise en provenance du Maroc est destinée à être transférée vers des pays européen à l’instar de la France, de la Belgique et de la Hollande. Le fait que ce jeune émigré, poursuivi pour banditisme en France, et recherchés dans le cadre de mandats d’arrêt internationaux lancés par Interpol, est rentré en Algérie et a mis en place un important réseau de trafic de drogue, pose plus d’une interrogation auxquelles le procès qui s’est ouvert, se doit d’apporter des réponses.