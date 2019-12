TENTATIVE D’EMIGRATION CLANDESTINE A TLEMCEN : Un noyé, 3 rescapés et 6 portés disparus à Ghazaouet

Selon une source crédible, une nouvelle tentative d’émigration clandestine a tourné au drame hier matin au large de la ville de Ghazaouet , après que l’embarcation qui transportait 10 harraga voulant rejoindre la cote ibérique a chaviré à quelques miles marins de la côte de Ghazaouet pour des causes qui restent inconnues .Les éléments de la protection civile avisés par les gardes –côtes du port de Ghazaouet , ont réussi à repêcher un noyé et secourir trois autres jeunes, lesquels ont été évacués vers l’hôpital de Ghazaouet, quant aux autres, dont leurs nombre serait de six, les recherches entamées par les plongeurs de la protection civile se poursuivent . A noter que tous les candidats à l’émigration clandestine résident dans la ville de Maghnia.