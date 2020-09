TENTATIVE D’ASSASSINAT DE LA SECRETAIRE NATIONALE DU RCD : L’accusé condamné à 10 ans de réclusion

L’agresseur de la Secrétaire nationale du RCD à la vie associative, l’avocate Wassila Boughari, également membre du barreau de Mostaganem, a écopé d’une lourde peine de 10 ans de prison et 200.000 dinars d’amende. Au terme du procès qui s’est déroulé hier dimanche, au Tribunal criminel de Chlef, l’accusé a été en effet reconnu coupable d’une tentative de meurtre préméditée quant il s’était introduit le 02 septembre 2019, dans le bureau de la victime situé à l’intérieur du cabinet d’avocat de son collègue Bennegueouch Mohamed El Bachir qui n’est autre que le président du bureau régional du RCD à Chlef. Le parti de Mohcine Belabas n’a pas manqué de réagit à cette condamnation en se félicitant de la «mobilisation de la profession pour la requalification des faits» Dans un communiqué rendu public ce lundi, le RCD a souligné que Me Boughari est connue pour son «engagement politique constant et son implication dans le Hirak et dans les collectifs d'avocats de défense des détenus d'opinion». Il a par ailleurs rendu hommage «à toutes celles et à tous ceux qui ont exprimé leur solidarité dans cette affaire, en particuliers les bâtonniers et les avocats du centre du pays».