TENTANT DE SAUVER DEUX FILLES DE LA NOYADE : Un jeune homme meurt noyé à Béjaia

Un jeune homme de 27 ans a trouvé la mort ce dimanche en fin d’après midi à Béjaia après avoir tenté de sauver deux fillettes de la noyade, a-t-on appris ce lundi auprès de la famille du défunt. Mammeri Lamine, originaire du village d’Afra, dans la daïra d’Amizour, à 25 km au sud Ouest de Béjaia, avait plongé à hauteur de la plage appelé PK 07 à Boukhlifa, non loin de l’extrémité orientale de l’aéroport de Bejaia, alors que les conditions étaient exécrables. Il n’en est plus ressorti n’ayant été repêché que ce lundi matin par la Protection civile, qui l’a retrouvé coincé dans une digue située dans les parages de sa disparition. Juste après l’alerte, des recherches ont été engagées malgré l’état fortement houleux de la mer, mais en vain. Celles-ci se sont arrêtées à la tombée de la nuit, reprenant cependant dès l’aube, a assuré le commandant Fateh Soufi, chargé de la communication de la Protection civile, soulignant que la plage lieu du drame ne fait pas partie du listing des plages autorisées à la baignade. Le geste de courage mais fatale de la victime a semé l’émoi dans toute la région. Et des milliers de personnes ont tenu à faire le voyage pour l’accompagner, lundi après midi, à sa dernière demeure dans son village natal d’Afra.