TENSION SUR LE LAIT DE SACHET : La pénurie est de retour à Mostaganem !

Voilà plus d’une semaine que le lait en sachet est devenu presque introuvable au sein des épiceries de la ville de Mostaganem qui assurent sa revente. Face à cette nouvelle pénurie qui annonce son retour, certains commerçants préfèrent juste livrer sous les comptoirs les sachets disponibles à leur fidèle clientèle et ne point servir le reste des citoyens. D’autres affirment que le quota distribué a largement chuté vers le bas et ne parvient pas à satisfaire la forte demande exprimée. Quant aux laiteries de la ville, l’un des gestionnaires souligne que la production a triplé , mais l’offre ne parvient point à répondre à la forte demande exprimée, surtout en période estivale où la consommation du lait est si importante pour de multiples raisons et autres usages ( célébration de fiançailles, crèmes glacées , flans , etc….).