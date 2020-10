TENIET EL HAD (TISSEMSILT) : L’ex-chef de daïra placé sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tissemsilt, a décidé de la mise sous mandat de dépôt de l’ex-chef de la daïra de Teniet El Had en attendant la finalisation de l’enquête judiciaire. Selon notre source, l’accusé a été écroué à la maison d’arrêt de Tissemsilt dans une affaire en relation avec la distribution des (182) logements sociaux en 2018 à Teniet El Had. La même source affirme que les enquêteurs après des investigations ont pu déceler des anomalies sur la liste des bénéficiaires et d’indus bénéficiaires dans ladite commission alors présidée à l’époque par le mis en cause. Enfin, il est à rappeler que le mis en cause après son départ de Teniet El Had, occupait le même poste de responsabilité dans la daïra d’Aoulef à Bechar avant qu’il ne soit remercié il y a quelques mois.