TENIET EL HAD ET KHEMISTI (TISSEMSILT) : Des arrestations et saisie de bouteilles d’alcool

Dans le cadre des efforts déployés par la police pour réduire la criminalité sous toutes ses formes et à protéger les citoyens dans leur vie et leurs biens et de la lutte contre le phénomène de la consommation d’'alcool et des drogues, les services de la police judiciaire de la daïra de Teniet El Had ,dans le nord de Tissemsilt ont procédé dernièrement à l’arrestation d’un jeune âgé de la vingtaine et la saisie dans sa maison à l’intérieur d’une cachette à Teniet El Had d’une quantité de (103) unités de boissons alcoolisées . L’opération est intervenue, suite à l’exploitation d’une information parvenue aux services de la police faisant état de la présence d’une voiture suspecte à bord de laquelle se trouvaient trois personnes qui vendaient de l’alcool. Parmi elles, une seule personne avait avoué que les bouteilles trouvées étaient les siennes, après perquisition de son domicile, (103) unités de boissons alcoolisées ont été découvertes. L’opération a pu mettre fin à son commerce illégal. Par ailleurs, sur la même lancée, les éléments de la police de daïra de Khemisti ont réussi dans la même période à arrêter une personne notoirement connue par les services de la police et la saisie de (22) unités de boissons alcoolisées avec l’arrestation d’un jeune âgé de la vingtaine, impliqué dans le commerce de ces boissons de luxe. En somme, ces opérations ont fini avec l’arrestation de plusieurs personnes notoirement connues par les services de police et par une saisie consistante de bouteilles et canettes de bière. Les mis en cause dans les deux affaires ont été arrêtés et présentés devant les magistrats instructeurs près du tribunal de Teniet El Had, puis placés en détention, en attendant leur jugement pour détention et transport illicite de boissons alcoolisées.