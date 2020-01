TEMMAR SOUPCONNE, RABHI MOUILLE JUSQU’AU COU ! : Les dessous des scandales fonciers à Mostaganem

A l’instar de l’ancien wali Temmar dont le Parquet général de la Cour suprême a annoncé, lundi, qu'il engagera des poursuites judiciaires à son encontre pour des faits "susceptibles d'une qualification pénale liés à l'octroi de foncier public", d’autres walis qui ont défilé à la tête de la wilaya , auront plus de mal à prouver leur innocence, face à de graves accusations liées au détournement du foncier et la dilapidation de fonds publics. Ainsi, les anciens walis Ouadah et Rabhi Abdenour seront les plus inquiétés à ce sujet en ce qui concerne l’octroi d’importantes assiettes de terrain d’investissement et d’autres agricoles et même d’anciennes assiettes d’usines étatiques de manière gré à gré à des oligarques , et aux membres de la Issaba actuellement en prison . Les faits qui impliquent l’ancien wali Temmar, s’agissent de faits susceptibles d'une qualification pénale, liés à l'octroi de foncier public, comme mentionné dans le communiqué du Parquet général de la Cour suprême, restent jusque-là ‘’susceptibles’’ et c’est au concerné d’expliquer les dispositifs réglementaires qui l’ont amené à l’octroi du foncier dans le cadre de l’investissement comme le stipule la loi pour défendre son innocence. Ainsi, le dossier du foncier nous amène à ouvrir une parenthèse sur la gestion des autres anciens walis qui ont été limogés sur fond de scandales de foncier à Mostaganem, et mettre toute la lumière sur les dessous des détournements de terrains avec la bénédiction des anciens walis. La cérémonie organisée au cabinet à l’honneur de l’ex-wali Rabhi, sous les applaudissements de certains élus et les ‘’bousbous’’ des soi-disant ‘’notables’’ de la ville et les cadeaux ne changera pas le terme ‘’ limogé’’. Un limogeage qui devrait inquiéter cet ex-wali, car il est cité dans plusieurs affaires de détournement de foncier au profit des ‘’ Ahbab’’. Ce dernier qui a été déjà convoqué dans la cadre de l’affaire de camps de toiles par le tribunal de Sidi Ali , n’est pas encore sorti de l’auberge parce que d’autres affaires plus graves vont éclater en plein jour , tels que l’affaire de l’octroi de l’assiette de l’ancienne usine Sonitex à la Sarl Grand Mosta, et les terrains octroyés au groupe AZ, et les autres terrains octroyés à d’autres oligarques , telles que les dizaines de terrains situés dans la zone touristique ‘’Les Sablettes’’, récupérés par l’ancien wali Temmar par voie de justice et affectés par l’ex-wali Rabhi à des hommes d’affaires, ainsi que les terrains existants dans la zone de Sidi Benhaoua et le chemin des crêtes et El-Bordjia , affectés sous table à ses amis. L’octroi de l’ancienne usine ‘’La Sonic’’, les terrains agricoles affectés aux complexes touristiques, Zina Beach, complexe Nassim, El-Mansour et Safir mèneront également l’ancien wali Ouadah à la barre … Rappelons que l’ancien wali Ouadah est cité également dans l’affaire de l’ancienne directrice de l’agence foncière, Mme Samia, impliquée dans l’affaire de l’octroi d’un terrain de 500m2 situé dans la zone de Souk Ellil, route Ouled Bachir , au fils de l’ancien général de la gendarmerie Menad Nouba, durant la période de 2011. Voilà les grands axes d’un détournement organisé et perpétré par les anciens walis, dont nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions.