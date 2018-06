TEMMAR ORDONNE D'ARRETER LES STATISTIQUES DANS UNE SEMAINE : 5 juillet, la prochaine date de distribution de logements

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a instruit mardi les directeurs des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) au niveau national d'arrêter les chiffres et les statistiques relatifs aux programmes de logements en cours de réalisation et ceux réalisés pour le segment logement public locatif (LPL). Lors d'une réunion technique avec les directeurs de l'OPGI des 48 wilayas, le ministre a fixé la fin de la semaine prochaine comme dernier délai pour le dépôt de ces études. Le bilan final sera présenté au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, via le Gouvernement pour examen. "Cette injonction émanant du président de la République doit être respectée et il faut élaborer un meilleur programme de distribution pour donner plus de valeur aux efforts du secteur de l'habitat", a-t-il indiqué. Selon le ministre, le 5 juillet prochain sera la prochaine date de distribution de logements et dont le lancement de l'opération est prévu en dehors d'Alger. La préparation de ce bilan entre dans le cadre des démarches de valorisation des efforts du secteur et des différents acteurs dans le domaine du logement et de son organisation en mettant en avant l'importance des opérations de distribution qui se font en permanence et permettre ainsi au citoyen de connaître les délais approximatifs pour bénéficier d'un logement, a précisé le ministre.