TELMOUNI (SIDI BEL ABBES) : 900 logements LPL prochainement distribués

Un quota de 900 logements publics locatifs (LPL) sera distribué mardi prochain dans la commune de Telmouni, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a indiqué le directeur local de l’OPGI, Abderrahmane Djabri. Le directeur a précisé à l’APS que ce quota s’inscrit au titre d’un important programme d’habitat portant 2.000 logements en cours de réalisation dans la commune de Telmouni. En prévision de cette opération, deux écoles primaires, un CEM et un lycée ont été aménagés pour accueillir les enfants scolaires des familles devant occuper le site. Les travaux de réalisation ont été achevés et doivent ouvrir leurs portes dès le début de l’année scolaire 2019-2020. Par ailleurs, l’opération d’aménagement externe du site se poursuit toujours dans le but d’assurer aux occupants toutes les commodités. Une opération de vente et de location de locaux commerciaux au niveau de ce site d’habitation a été lancée. Les jeunes ont été conviés à se présenter aux services de l’OPGI pour s’enquérir de l’offre présentée.